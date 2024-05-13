不只日圓好買！日股3大優勢價位正甜：通膨、股票折價和公司治理改革

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 19:00

全球其他經濟體看待通膨為負面，富蘭克林證券投顧表示，對日本而言，通膨牽動日本央行退出負利率政策卻是非常正面的進展，預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值，建議投資人納入投資組合進行長期投資。

近年來推動日本經濟動能回升與股價表現，以及如同巴菲特這樣的傳統知名投資人也將注意力轉向日本市場，最重要的催化劑之一就是通膨回歸。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，十年前日本祭出三支箭的安倍經濟學，但並沒有真正改善太多日本經濟，部分原因是沒有通膨的助力，因為無論企業是否決定提高生產力，都不意味著實質的需求會增加，因此將資產投資於資本支出不會獲得良好的資本回報。

然而，目前正進入通膨環境，消費者現在開始可能進行更多消費，而勞動成本與原物料成本可能愈來愈高，利潤空間受到擠壓，因此對公司來說有巨大誘因進行轉變，如果不做出改變不論是擴大硬體投資或者進行數位轉型來提高業務效率，那麼公司可能倒閉，公司有動力繼續改進，這最終將轉化為更高的營業利潤率以及更高的股本回報率。

卓兆源進一步表示，東京證交所積極推動日本企業公司治理改革措施，希望日本企業能夠趕上美歐成熟國家水準。規模較小的企業對這些改革的反應更為積極，部分較大的企業也開始做出反應，近來確實見到許多日本企業正進行額外的庫藏股買回計畫或提高股利，建立一個對股東更為友善的企業對日本股市來說，當為一大利多。

再者，隨著日本企業對全球經濟與許多不同領域貢獻的價值而受到更多關注，無論是採礦、建築、國防、特種材料或者自動化趨勢，隨時間推移，雖然不太能夠推升日股佔全球股市權重回升至泡沫經濟前的高水準，但以目前偏低的權重而言仍有相當大擴增空間。