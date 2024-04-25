鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 14:50

中國鋰礦巨擘天齊鋰業 (002466-CN) 爆雷，周二（23 日）預告第 1 季最多虧損人民幣 43 億元，深交所火速發函，要求天齊鋰業做出說明，周三收盤股價應聲暴跌近 10%。

天齊鋰業周二發布首季財報預告，預計第 1 季淨虧損 36 億元至 43 億元，由盈轉虧。天齊鋰業 A 股周三開盤「一」字跌停，收人民幣 40.63 元，急瀉 9.99%，周四盤中續跌 2.39%。

據《金融投資報》報導，深交所在周二晚間迅速發出關注函，要求天齊鋰業說明經營情況，並要求天齊鋰業說明經營情況變動是否符合產業變動趨勢？是否與可比公司業績變動相符？

天齊鋰業說，受鋰產品市場波動影響，鋰產品銷售價格較去年同期大幅下滑，鋰產品毛利明顯下降。

有色金屬是周期性行業，受多種因素變化的影響，鋰產品價格呈現波動性。2021 年至 2022 年，鋰產品價格不斷攀升，吸引眾多企業和資本湧入，產能快速增長，鋰化工產品市場競爭加劇。去年年初電池級碳酸鋰價格每噸超過人民幣 50 萬元，到年末已經跌到 10 萬元附近，目前價格仍維持在這個水準。