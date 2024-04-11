兆豐金控加入「2024 TALENT, in Taiwan,台灣人才永續行動聯盟」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 10:41
ESG 一字已逐漸成為金融業的「標配」，兆豐金控 (2886-TW) 視員工為企業重要資產，2024 年宣布加入「2024 TALENT, in Taiwan, 台灣人才永續行動聯盟」，以實際行動響應全球「多元、平等及共容 (Diversity, Equity and Inclusion，簡稱 DEI)」精神。
兆豐金控表示，為打造多元包容職場，今年將推動以下承諾：
1. 多元徵才：管理人員流動率，保障身心障礙者及原住民工作權益，貫徹勞資透明溝通管道。
2. 人才發展：規劃員工教育訓練並提供補助，鼓勵同仁考取金融相關證照。
3. 幸福職場：辦理員工協助方案 (EAP) 及健康安全講座訓練，保障同仁職場身心健康。
4. 人權保障：每年執行集團人權盡職調查，規劃人權保障相關教育訓練。
兆豐金控連年入選「臺灣就業 99 指數」及「臺灣高薪 100 指數成分股」，2023 年獲選職安署「健康勞動力永續領航企業」，2024 年更榮獲保險龍鳳獎「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的金控公司 - 優等獎」，幸福企業成果有目共睹。未來將持續引領子公司邁向百年幸福企業，致力創造多元平等的就業環境，落實「發揮正向力量、引領永續發展」使命，善盡企業永續發展。
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