兆豐金控加入「2024 TALENT, in Taiwan,台灣人才永續行動聯盟」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 10:41

ESG 一字已逐漸成為金融業的「標配」，兆豐金控 (2886-TW) 視員工為企業重要資產，2024 年宣布加入「2024 TALENT, in Taiwan, 台灣人才永續行動聯盟」，以實際行動響應全球「多元、平等及共容 (Diversity, Equity and Inclusion，簡稱 DEI)」精神。

兆豐金控表示，為打造多元包容職場，今年將推動以下承諾：

1. 多元徵才：管理人員流動率，保障身心障礙者及原住民工作權益，貫徹勞資透明溝通管道。

2. 人才發展：規劃員工教育訓練並提供補助，鼓勵同仁考取金融相關證照。

3. 幸福職場：辦理員工協助方案 (EAP) 及健康安全講座訓練，保障同仁職場身心健康。

4. 人權保障：每年執行集團人權盡職調查，規劃人權保障相關教育訓練。