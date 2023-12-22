〈碳權交易〉兆豐金成首批碳權買家 累計已發54.6萬張零碳信用卡

碳交所今 (22) 日舉行國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，兆豐金為首批國際碳權買家之一，由總經理蕭玉美出席代表授證，強調將全力支持政府邁向碳有價化時代。截至去年底，兆豐銀行已累積發出超過 54.6 萬張「零碳信用卡」，約抵銷 533 公噸二氧化碳排放。

兆豐銀自 2020 年起已透過碳權購入，將每一張信用卡升級為零碳信用卡，並取得「ISO 14067 碳足跡認證」和「ISO 14046 水足跡認證」，同時取得環保署「碳足跡標籤」認證。碳交所作為我國官方唯一指定碳權交易機構，於今 (2023) 年 8 月正式揭牌，兆豐金控率先認購國外碳權，積極落實展現 2050 年淨零碳排之決心。

蕭玉美表示，因應全球氣候變遷，兆豐集團由內而外積極落實低碳轉型。在營運方面，兆豐金於 2023 年承諾科學基礎減碳目標 (SBT)、宣示 2040 年全面退出燃煤電廠投融資，國內外全據點亦已通過 ISO 14064 溫室氣體盤查第三方查證，國內自有據點亦取得 ISO 14001 環境管理系統、ISO 50001 能源管理系統雙認證，並積極擴大再生能源使用比例。

面對國際永續趨勢，蕭玉美指出，兆豐集團將運用碳核算金融聯盟 (PCAF) 方法學盤查範疇三投融資碳排放，偕同子公司訂定投融資減碳行動策略，藉由客戶議合發揮綠色金融綜效。

兆豐金控以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，2023 年再度蟬聯 DJSI 世界指數及新興市場指數外，更獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，擔任「金融業淨零推動工作平台」之「跨部門諮詢工作群」召集人。

今日相關新聞：