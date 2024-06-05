〈富邦永續論壇〉ESG焦點從環境轉向社會面 蔡明忠：推動轉型「要用跑的」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 11:33

富邦今 (5) 日攜手台大風險中心舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業 X 金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，富邦集團董事長蔡明忠表示，大家關注 ESG 的面向，已從環境面轉向社會面，強調推動永續轉型用走的可能來不及了，要開始用跑的，響應集團主軸「Run For Green」。

富邦金控、富邦文教基金會自 2016 年起與臺大風險中心合作，每年舉辦「全球化講堂」，隨著氣候危機愈演愈烈，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，自去年起，將「全球化講堂」正式更名為「富邦永續大未來論壇」，持續接軌國際相關議題研究與倡議，推動台灣社會對永續發展的共識。

今天論壇上，副總統蕭美琴、台灣大學校長陳文章、蔡明忠親自蒞臨致詞，匯集國內外產、官、學專家，從政策、法規到實務，全方面探討金融業如何協助台灣永續轉型。

蔡明忠致詞時指出，富邦首次舉辦永續論壇的演講嘉賓是李遠哲博士，他當時為大家帶來最重要的觀念就是腳步要加快、時間不是站在我們這邊，因此，富邦推動 Run For Green 奔向綠色計畫，就是因為推動永續轉型，用走的可能會來不及，大家要開始用跑的。

蔡明忠表示，大家關心永續的面向，已經從環境開始轉向社會面，因此，我們有一場從企業內部如何確保勞動尊嚴，如員工福利、性別平等及社會照顧等，能納入企業營運中，這部分是社會面很多人沒有注意到的，這也是永續的一環。

企業對外方面，蔡明忠進一步指出，在國際供應鏈裡，如何強化企業韌性、全面提升國際競爭力，背後最重要的就是，金融業所能扮演的角色，金融業怎麼樣把資金合理、有效的分配到支持永續轉型，包括融資、保險、投資等，這個是金融業非常重要的任務，同時強調永續轉型議題已是迫在眉睫。