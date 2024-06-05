美總統大選年慣例！富國：標普500指數明年底觸及5700點；凱投宏觀：AI加持 上看6500點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-05 09:39

美股在總統大選年表現良好，今年迄今標普 500 指數已上漲超過 10%。

富國銀行投資研究所認為，雖然預測美股在 11 月大選前創新高的說法恐過於樂觀，但與選舉相關的漲勢可能會在 2025 年進一步出現。

富國銀行投資策略分析師報告寫道：「今年迄今，標普 500 指數與過去的選舉年相比表現良好。然而，展望 2025 年，根據歷史表現和我們的目標，我們看到了潛在的上升空間。」

Folsom 指出，今年的表現遠高於週期中同期平均水準，是目前最好的表現之一。但他也預計，到明年年底，標普 500 指數將創下 5700 點的新紀錄高點，部分係有鑑於 2012 年、2016 年和 2020 年前三屆美國大選年出現的漲勢。

富國銀行團隊計算，自 2012 年初到 2013 年底，標普 500 指數的漲幅為 47%，而後續兩場美國總統大選年與次年期間也同樣出現超大漲幅。

「此外，雖然當前的現金和現金替代品很有吸引力，但考慮到隨著美聯儲 (Fed) 利率週期結束，利率預計降低，我們不認為這是資金長期入注的好地方。」

人工智慧浪潮依舊猛烈 標普 500 指數明年底上看 6500 點

無獨有偶，凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 James Reilly 周一預期，標普 500 指數到 2025 年底將達到 6500 點。

Reilly 表示：「IT 的頭等大事也是市場的大事，過去一年左右，債券殖利率並不是最重要的。相反，自 2022 年底 ChatGPT 推出以來，市場對人工智慧 (AI) 熱情的消長似乎成為了關鍵驅動因素。」

投資者已經將晶片製造商和微軟 (MSFT-US) 等其他大型科技公司視為此回 AI 浪潮的潛在贏家，但 Reilly 認為，「我們仍處於 AI 革命的早期階段，在我們看來，還處於泡沫的早期階段。隨著 AI 最終用途以及這些用途的主要提供者變得更加清晰，收益有很大的擴大空間。」

另外，Reilly 認為，對股市多頭來說至關重要的是，美國公債也提供了長期的動力。

最近幾周美國經濟數據疲軟，致使凱投宏觀將第二季美國 GDP 成長預期自數周前的年化 2.7% 下調至目前的 1.2%。

Reilly 預計，今年年底 10 年期公債殖利率將自當前的 4.5% 左右降至 4.0%，「因為我們認為投資者低估了 Fed 將降息的幅度。」