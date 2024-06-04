美國銀行：美股半導體牛市有望延續至2026年中

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 16:20

美國銀行 (Bank of America) 表示，半導體牛市還遠未結束，人工智慧的動能，可能會將牛市帶至 2026 年中期。

自從人工智慧熱潮首次席捲市場以來，追蹤半導體的費半指數今年迄今已上漲 26%，表現遠超整體大盤。美國銀行表示，與標普 500 指數相比，其交易價格溢價 4 至 5 倍。

美銀在周一的報告指出，半導體近期仍可能因美國大選或貨幣政策等因素回檔，但長期仍然看漲。這是因為晶片產業在經歷下行周期後，往往會經歷 10 個季度的上漲，而這一模式剛剛開始。

美銀估算，「目前的上行周期開始於 23 年末，因此我們僅處於第三季度，這意味著，強勁的漲勢可能會持續到 2016 年中期。」

美銀認為，晶片股會在周期拐點前 6-9 個月改變方向，因此晶片股可能會在 2025 年第二季左右漲幅來到頂峰，即現在之後 1 年左右。

美銀預計，繼去年的庫存調整之後，半導體行業預計將在 2025 年加速實現兩位數的年銷售額成長。

對於試圖抓住這次反彈機會的投資者來說，美銀的這份報告提供了三個將受益的投資主題：雲計算、汽車晶片和「複雜性」(complexity)。

首先，輝達 (NVDA-US)$ 和博通 (AVGO-US) 都是首選。美銀認爲兩者都有很大的上漲潛力，分別給出了 1500 美元和 1680 美元的目標價。

就輝達而言，這在一定程度上源於對人工智能數據中心擴張的看好，這爲該公司的硬體提供了強勁的需求。

美銀認為，工業 / 汽車晶片股不那麼擁擠，提供了人工智慧以外的多元化，庫存調整的結束，可能會支持銷售在 2015 年上半年實現雙倍增長。