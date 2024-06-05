英特爾同意以110億美元 出售愛爾蘭晶圓廠49%股權

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-05 07:33

英特爾 (INTC-US) 同意以 110 億美元價格，將一家控制愛爾蘭晶片廠的合資公司股份賣給阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)，藉此為大規模生產網絡導入更多外部資金。

英特爾周二 (4 日) 發布聲明表示，根據交易條款，阿波羅全球管理將持有與英特爾 Fab 34 晶圓廠相關的合資實體 49% 的股份。這已經是英特爾宣布的第二個類似投資項目，旨在減輕日益沈重的財務負擔。

為了讓英特爾能夠重回巔峰，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 正在大力投資振興旗下產品線，同時向全球各地的廠房挹注資金，以重振其在半導體製造業的地位，並吸引外包生產客戶。

英特爾於聲明表示：「上述公告凸顯出英特爾在轉型策略方面的進展。公司繼續創造財務靈活性，並加速策略推動，包含投資全球製造業務，同時保持強韌的資產負債表。」

英特爾表示，位於都柏林 Leixlip 附近的工廠建設基本上已完成。上述交易定於 2024 年第二季完成，將允許英特爾把資金重新部署到業務的其他部分。

截至目前，英特爾已向該設施投資 184 億美元。根據協議條款，英特爾將保留 Fab 34 及其資產的完全所有權和營運控制權。