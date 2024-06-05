1.41億美元！川普5月競選籌款幾乎翻倍

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 07:37

美國前總統川普競選團隊和共和黨全國委員會周一（3 日）公布的數據顯示，川普 5 月競選籌款額為 1.41 億美元，幾乎較 4 月提高一倍。

按川普競選團隊的說法，川普 5 月 30 日因「封口費」案遭定罪後，他們在隨後 24 小時內籌得 5,300 萬美元。競選團隊 5 月收到的捐款超過 200 萬筆，平均每筆金額為 70.27 美元。

此外，5 月捐款者中約四分之一是首次針對 2024 年總統大選捐款。

今年 4 月，川普籌得 7,600 萬美元，單月金額首次超過民主黨籍現任總統拜登。

據《路透》報導，知情人士透露，川普被定罪後，拜登競選團隊在 24 小時內也收到大量捐款。

紐約一家法院在 5 月 30 日判定「封口費」案 34 項罪名全部成立，川普堅決否認全部指控，稱本案和另外三起訴訟均有政治動機，是民主黨意圖施加政治傷害。