神準董事長蔡文河先前於法說會指出， WiFi 7 企業及基地台產品，預計將在今年第一季陸續出貨，且預估今年底 WiFi 6 將與 WiFi 7 的交叉點將出現。此外，資料中心為神準另一發展重點，400G 乙太網路交換器以及 25G/50G/100G x86 智慧網卡也會在第一季陸續出貨。5G FWA 無線固網方面，則聚焦印度市場，預計今年第二季開始部署。AIoT 中的 AI 影像處理監控及門禁系統，則預計在今年第三季量產。