〈熱門股〉神準多項新品Q1開始出貨 激勵股價周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-27 11:36
網通廠神準 (3558-TW) 多項新產品陸續在第一季出貨，包括 WiFi 7、400G 乙太網路交換器以及 25G/50G/100G x86 智慧網卡，激勵神準本周股價走勢，周漲超過 1 成，漲幅達 10.47%，站上所有均線。
神準董事長蔡文河先前於法說會指出， WiFi 7 企業及基地台產品，預計將在今年第一季陸續出貨，且預估今年底 WiFi 6 將與 WiFi 7 的交叉點將出現。此外，資料中心為神準另一發展重點，400G 乙太網路交換器以及 25G/50G/100G x86 智慧網卡也會在第一季陸續出貨。5G FWA 無線固網方面，則聚焦印度市場，預計今年第二季開始部署。AIoT 中的 AI 影像處理監控及門禁系統，則預計在今年第三季量產。
展望今年，蔡文河曾表示，由於客戶庫存去化效率不如預期，導致交期往後延宕，預估今年第二季才能回到健康的庫存水位，仍要持續觀察客戶消化庫存效率，整體市況才能逐漸明朗。不過神準先前為充實營運資金以及償還銀行借款辦理現金增資，目前適逢增資作業緘默期，尚未釋出今年最新展望。
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