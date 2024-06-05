盤中速報 - LINA大漲10.04%，報0.01112美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 00:05
LINA(LINA)在過去 24 小時內漲幅超過10.04%，最新價格0.01112美元，總成交量達1.01億美元，總市值0.64億美元，目前市值排名第 190 名。
近 1 日最高價：0.01436美元，近 1 日最低價：0.00996美元，流通供給量：6,281,333,800。
Linear是一種分散的增量一資產協議，能夠立即創建具有無限流動性的合成資產。該項目通過支援Linear的合成資產權杖“液體”的創建，向加密貨幣用戶開放商品，外匯，市場指數和其他主題領域等傳統資產。LINA是建立在乙太坊網絡上的ERC-20權杖，其主要目的是用作Liquids（使用Buildr）和協議社區管理的抵押品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.73%
- 近 1 月：+23.60%
- 近 3 月：-17.66%
- 近 6 月：-1.67%
- 今年以來：-7.73%
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