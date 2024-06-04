〈COMPUTEX〉英特爾攻AI PC 新平台Lunar Lake Q3量產 感謝台積電協助

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-04 21:12

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger(基辛格) 今 (4) 日表示，除了維持資料中心領域領先地位，也積極擴大邊緣裝置和 PC 領域的 AI 影響力，新推出的 Lunar Lake 第三季量產，已有眾多品牌導入，也特別感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US) 幫忙打造。

基辛格說，AI PC 正為全方位運算體驗帶來革命性轉變，位於 AI PC 創新時代前端的英特爾，優勢不僅在於提供更快處理速度與更流暢設計的軟硬體解決方案，更著眼於打造可即時學習、進化的終端裝置。

根據預測，2028 年搭載 AI 功能的 PC 將佔所有 PC 數量約 80%。英特爾洞察此趨勢，已著手打造最佳化 AI PC 軟硬體平台，英特爾以 Core Ultra 平台為基礎，與 100 家以上獨立軟體供應商 (ISV) 緊密合作，共同打造 300 項 AI 加速功能和 500 種 AI 模型。

基於上述優勢，英特爾在 2024 年 COMPUTEX 大會中公布了 Lunar Lake 處理器架構細節。Lunar Lake 作為新世代 AI PC 的旗艦處理器，不只在繪圖與 AI 處理方面都有顯著提升，在輕薄型產品的高效能運算方面也有卓越表現，此款處理器可降低系統單晶片功耗高達 40%，並提供 3 倍以上 AI 運算能力。

Lunar Lake 全新架構將提供以下功能，新的 P-core 和 E-core：可大幅提升效能和能源效率。第 4 代英特爾 NPU 提供高達 48 TOPS 的 AI 運算效能，Lunar Lake NPU 較上一代的運算能力提升 4 倍，可最佳化生成式 AI 使用體驗。

英特爾也採全新 GPU 架構 (代號 Battlemage)，融合 Xe2 GPU 核心和 Xe Matrix Extension(XMX) 陣列兩項創新技術，Xe2 GPU 核心可提升遊戲和繪圖性能 1.5 倍，新的 XMX 陣列則作為第二個 AI 加速器，提供高達 67 TOPS 運算效能，以因應 AI 內容創作所需的龐大吞吐量 (Throughput)。

在其他公司正準備進軍 AI 個人電腦市場之際，英特爾已經搶得先機大量出貨。英特爾 2024 年第一季度交付的 AI 個人電腦處理器數量，已超過所有競爭對手的總出貨量。