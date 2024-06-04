〈COMPUTEX〉中環推主權AI解決方案 打造最佳備份計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 20:48

光碟廠中環 (2323-TW) 攜手旗下電子品牌 Verbatim 參展 Computex 2024，以「Anywhere」、「Everyday」為主軸，結合全新品牌設計，推出主權 AI 和 SMB(伺服器訊息區) 的最佳解決方案。

中環表示，主權 AI 的數據和保密性至關重要，隨著 AI 發展應用，產生大量主權 AI 相關的資料庫，使國家及企業的主權 AI 對資料儲存的需求激增，也造成大量電力消耗。

因此，中環發展出「3-2-1 Eternity Back Up」資料備份系統，利用 AI 科技改善了資料儲存及保護方式，透過分析使用習慣和歷史資料，打造最佳備份計畫，自動將重要資料備份到外接 SSD 和可達百年保存的 M-disc。

中環表示，「3-2-1 Eternity Back Up」資料備份系統不僅能提高工作效率，更符合環保及資料保密需求，是主權 AI 和 SMB 的最佳解決方案。