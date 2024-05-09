晶技轉投資事業繼力智之後 有成精密今IPO上市大漲逾47%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 12:38

晶技 (3042-TW) 轉投資有成精密 (4949-TW) 今 (9) 日以每股 24 元上市掛牌，早盤股價並上攻最高 35.4 元，盤中股價漲幅達 47%，有成精密的上市掛牌，也是晶技轉投資事業繼 IC 設計公司力智 (6719-TW) 上市掛牌之後，另一家 IPO 的公司。

成立於 2003 年的有成精密，主要業務在太陽能模組及半導體製程設備，同時，晶技已投資有成精密股權逾 10 年之外，對有成精密的持股比例約 3%，每股持股成本低於 30 元。

有成精密主要業務在能源管理、建置服務及半導體製程設備，其中，太陽能模組占營收比重 81%，半導體製程設備占 19%；而有成精密太陽能模組生產、品牌經營方面，為國內少數以自有品牌 WINAICO 切入歐洲太陽能模組市場，並深耕歐洲在地化服務的廠商。