晶技擬發行2.5萬張私募股引進策略合作對象也達穩定股權

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 17:09

晶技 (3042-TW)2024 年可望迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技今 (15) 日董事會並通過以發行 2.5 萬張私募股權，引進策略合作對象及資金，擴張在台的新技術發展，這項私募案將提交 5 月 28 日的股東會決議。

晶技目前的股本爲 30.98 億元，如再完全發行 2.5 萬張私募現增股，等於占增資後的 7.47% 股權，除達成引進策略合作對象及資金，擴張在台的新技術發展目標之外，也對股權的穩定有所挹注。尤其是，晶技在 2025 年將進行董事改選。

晶技 3 月自結單月稅前盈餘 2.45 億元，爲 2024 年來新高，月增 52.67%，年增 64%，單月每股稅前賺 0.79 元，首季稅前賺 6.49 億元，年增 82% ，每股稅前賺 2.1 元。

晶技 2024 年 3 月營收 9.52 億元，毛利率 35.75%，單月稅前盈餘 2.45 億元，爲 2024 年來新高，月增 52.67%，年增 64%，單月每股稅前賺 0.79 元；累計 2024 年第一季營收 27.54 億元，毛利率 35.83%，稅前盈餘爲 6.49 億元，季增 31.11%，年增 82% ，每股稅前盈餘爲 2.1 元。

晶技認為，在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載生產，就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，應是持平或小增。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力因此向上大幅提高。