三星電子史上首次罷工在即！專家喊免驚：不影響記憶體生產 也不會缺貨

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 08:54

南韓三星電子工會宣布將從 6 月 7 日開始罷工，這是該公司自 1969 年成立以來首次罷工行動，研調機構 TrendForce 上周日 (2 日) 預測，這次罷工不會影響 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的生產，也不會導致出貨短缺。

TrendForce 指出，這次罷工預計僅持續一天，且屬於靈活的生產安排範圍。由於即將到來的長假，公司可能會先行調整生產安排和人力配置。記憶體工廠多靠自動化生產，人力需求較少。

在京畿道龍仁市器興工廠舉行的第 8 次勞資談判破裂後，三星電子工會上周三 (5 月 29 日) 宣佈，將於周五 (7 日) 展開罷工行動，建議工會成員集體休假一天作為初步抗議。

罷工的根源在於工會成員對薪資待遇的不滿，三星電子發出聲明說，他們想要的不是 1% 到 2% 的調薪，主要希望勞動得到公平和透明的補償。

雖然三星同意加薪 5.1%，但工會仍堅持自身要求，包括額外一天的休假和更透明的績效獎金評估流程。

截至去年，三星在全球記憶體晶片生產中擁有最大市佔率，其中 DRAM 佔 46.8%，NAND 快閃記憶體佔 32.4%，但在高頻寬記憶體 (HBM) 領域，三星在全球的市佔率為 38%，排在 SK 海力士的 53% 之後。

在罷工宣佈前，DDR5、DDR4、NAND Flash wafer 等產品的現貨價格已連日下跌，宣佈後也未有任何變化。

對三星來說，這次罷工無疑是一次嚴重的危機，不僅影響公司正常營運，還可能對公司的聲譽和品牌形象造成損害。

三星電子工會負責人去年就曾表示，一旦罷工，將對南韓經濟及全球供應鏈造成巨大影響。三星電子工會擁有超過 3 萬名成員，佔三星韓國員工總數的五分之一以上。