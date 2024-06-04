北上中國置產夯！成交熱區7成是港人 偏遠冷門地點也納入考慮

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 11:58

自去年「港車北上」政策實施以來，北上看房的香港民眾變多，今年熱度持續飆升，有中國媒體指出，在熱門成交地區中，香港置產者佔比高達七成。

中國《虎嗅網》報導，廣東省中山市房仲張希表示，在這些買房的香港人裡，養老、移居和度假而來的比例大增，以前則是七成來炒房。

被香港人盯上的不止中山，根據中銀香港去年一項調查，46% 受訪者考慮在深圳、廣州等粵港澳大灣區城市購房，在海外媒體平台上，珠海、惠州也成了流量密碼。

張希還觀察到，港人置產位置不再侷限於常見的香港人聚集區，一些偏遠、冷門區鎮也在考慮選項之內，甚至對房價腰斬的「深坑」之地都不抗拒。

這樣的狂熱也讓網路上開始出現「香港人被內地房市割韭菜」的聲音，但張希認為，經歷了好幾輪房地產週期洗禮的港人才不是接盤俠，他們比大眾想像的更精明。

在香港，90 坪三房一廳算豪宅，30 坪房子做三房，一家 7 口擠在 50 坪的房子也不足為奇。蝸居的原因並不複雜，就是香港房價太貴。

隨著香港與中國交通聯繫更加緊密，許多「偏遠」地區的房子，在香港人眼裡增值了，像是 YouTube 網紅多師奶回惠州看自己 3 年沒問津的房子，坐地鐵就可直達，地鐵費加計程車費只需要 20 多人民幣。

買在珠江口對岸的裘蒂，住得比多師奶更遠的南頭鎮，當地位於中山最北端，既遠離核心區域，也不像坦洲、三鄉、神灣等南部地區一樣趨近香港，但她並不擔心通勤問題。

裘蒂表示，當初掏錢買房就知不會虧，更何況當下中國房市不景氣，正是出手的時機。

“稍等一下，我即刻去給您拍視頻。” 看著仲介傳來的簡訊，再看看螢幕上顯示的晚上 11 點時間，家豪感慨傳說中的 “座上賓” 待遇居然是真的。

隨著中央不斷推出房市刺激政策，也讓一位名叫家豪的房仲更加確定中國房市還有潛力，他在今年 4 月豪擲 300 多萬人民幣，用自己和妻子的首間套房購屋資格，在中山貸款買了 2 間 120 坪的房子，準備之後賣給移居內地的人。

裘蒂認為，就像北上購物消費越來越火一樣，遲早會有更多香港人發現北上置產的好處，且更低的物價讓她擁有了以前想都不敢想的生活。

很多香港朋友聽到她們的分享，都支持他們為大家北上置產「打頭陣」，但只有中國民眾無法理解，香港房價還在漲，賣掉改到中國置資產相當可惜。