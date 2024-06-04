挾軟體凱旋歸來！OpenAI重啟人形機器人研究團隊

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 12:01

以聊天機器人 ChatGPT 聞名的 OpenAI 正在重啟其機器人研究小組。隨著外界對 AI 驅動的機器人技術的投資升溫，這家生成式人工智慧 (Gen AI) 領域的先驅，在三年後重返實體機器人領域。

三位消息人士透露，OpenAI 在 2021 年 7 月關閉其機器人團隊，但該公司目前又招募研究工程師來重建團隊。 OpenAI 尚未發布關於公司在機器人技術方面的細節，只在最近的招聘資訊中提到，新員工將是「團隊的首批成員」。

知情人士透露，OpenAI 當年在最初的機器人研究小組運作兩個月後，關閉了該團隊。聯合創始人 Wojciech Zaremba 當時表示：「實際上，我強烈信任機器人團隊朝這個方向採取的方法，但從 AGI (通用人工智慧) 的角度來看，我認為實際上缺少一些成分。因此，當我們創建機器人團隊時，我本以為我們可以透過自我生成的數據和強化學習走得很遠。」

此舉並未令人訝異，因為外媒曾報導，過去一年 OpenAI 透過內部的創業基金投資了多家機器人公司，包括 Figure AI、1X Technologies 和 Physical Intelligence，促成實體機器人與 ChatGPT 和大型語言模型 (LLM) 的合作。

兩名消息人士透露，OpenAI 打算與其注資的這些公司共存而非競爭，機器人製造商將在自家系統中整合 OpenAI 的技術。OpenAI 的招募資訊也提到，聘用的工程師將負責與「外部合作夥伴」對接合作以及培訓 AI 模型。

但 OpenAI 仍在軟體領域中與各家公司競爭，消息人士表示，目前尚不清楚 OpenAI 是否開發機器人硬體。(數年前該公司曾推進這方面)

OpenAI 因 LLM 和應用程式介面 (API) 的創新而榮獲 2024 年 RBR50 獎，其創新可讓機器人開發者演示實體機器人與 Gen AI 之間的互動。

今年 2 月，OpenAI 在 Figure AI 的募款新聞稿中曾暗示，機器人技術可能會重新啟動。一個月後，Figure 發布了自己第一個加載 OpenAI 大模型的機器人演示影片。 Figure 當時表示，Figure 01 可以與人類全面對話。