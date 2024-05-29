繼敲進OpenAI後 女股神旗下創投基金也入股馬斯克的xAI

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-29 08:56

隨著愈來愈多人押注人工智慧 (AI) 將徹底顛覆世界，有「女股神」稱號的方舟投資管理 (Ark) 執行長伍德 (Cathie Wood)，也買進馬斯克 (Elon Musk) 旗下 AI 新創 xAI 的股份。

方舟創投基金 (Ark Venture Fund) 周二 (28 日) 在給客戶的一封電子研究中透露了持股消息。方舟首席未來學家 Brett Winton 受訪時表示，xAI 約占該基金持股的 2%。

本次買進行動是在方舟創投基金披露持有 OpenAI 約 4% 股份的一個月後所進行的，該基金同時也持有另一家 AI 新創公司 Anthropic 的股份，約占該基金的 5%。

Winton 預估，到本世紀末，AI 基礎模型的價值將達到數兆美元。

2023 年正式創立後，xAI 上周宣布透過 B 輪融資籌集 60 億美元資金。馬斯克是 AI 技術的早期支持者，在 OpenAI 於 2022 年底推出 ChatGPT 之前，他曾參與共同創辦 OpenAI。

方舟創投基金於 2022 年 9 月推出後，投資了包含馬斯克的 SpaceX、Epic Games、Freenome Holdings 和 Relation Therapeutics 等上市公司和私人公司，其中光私人公司就占了總持股的 80%。