Siri將升級！傳OpenAI跟蘋果達合作協議 奧特曼被微軟緊急約談

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 16:39

知名科技媒體《The Information》報導，iPhone 手機製造商蘋果 (AAPL-US) 和 ChatGPT 母公司 OpenAI 已達成合作協議，但蘋果將在多大程度上使用 OpenAI 的技術，目前尚不清楚，不過這讓微軟 (MSFT-US) 感到擔憂，因為微軟 Copilot 背後技術正是由 OpenAI 所提供。

內部人士透露，納德拉近來曾跟奧特曼會面，前者表達 OpenAI 和蘋果的合作，可能影響微軟產品計劃的擔憂。

《彭博資訊》報導指出，蘋果目前打算對 Siri 進行「AI 現代化改造」，讓使用者僅用語音就可控制所有應用程式，但蘋果團隊似乎需要大量時間來重構 Siri，高級版 Siri 最快也要等到 2025 年才會出現在 iOS 18 上。

知情人士透露，新功能將會作為 iOS 18 後續更新的一部分於 2025 年推出，新系統的首個版本則會在今年 9 月跟新一代 iPhone 差不多同時發佈。

蘋果不僅已經和 OpenAI 達成協定，將其聊天機器人等技術整合到最新的 iOS 作業系統中，蘋果軟體主管 Craig Federighi 也已要求團隊竭盡所能地為新系統開發 AI 功能。

去年整年，蘋果系統智慧和機器學習團隊一些員工一直在跟奧特曼及其他 OpenAI 員工會面，之後蘋果與 OpenAI 簽訂協議，允許蘋果員工透過應用程式介面 (API) 訪問 OpenAI 的會話 AI，以進行內部測試。該團隊一直負責的是在蘋果的軟體產品中實現 CV、文本分析、自然語言處理 (NLP) 等功能。

在這些測試中，蘋果工程師將 ChatGPT 連接到 Siri 中，於是 Siri 表現出了處理更複雜查詢的能力，而且可以更好地理解使用者所說內容的上下文。

業界人士保守估計，跟蘋果的合作將讓 OpenAI 多出一筆數十億美元收入。

此外，與蘋果的合作也有望提升 OpenAI 在科技產業的地位。中國媒體《新智元》指出，若 OpenAI 和蘋果能成功合作，蘋果跟 Google 長期以來的盟友關係可能解體，蘋果 Safari 瀏覽器上的搜索服務是由 Google 承包的，但也正是因此，Google 至今仍維持在搜索領域的壟斷地位。

目前尚不清楚蘋果打算如何使用 OpenAI 的技術，可能會在 Siri 中使用 OpenAI 的模型，進而回答 Siri 無法自己回答的複雜問題，另外也可能會為 ChatGPT 之類的聊天應用程式提供支援。

內部人士還透露，OpenAI 最近展示類似「Her」的語音助手，目的之一就是為了向蘋果展示其 AI 會如何提升 Siri 的回應性和互動性。

搭上 OpenAI，至少能讓蘋果不會被時代浪潮甩在後面，搭上蘋果的 OpenAI 或許也可發展出一條企業銷售業務。