股市+房市推動 5月台灣NMI未來展望 創近3年半新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 18:33
中華經濟研究院今 (3) 日公布 5 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 微升 0.1 個百分點至 54.2%，連續 19 個月擴張；而未來展望指數更躍升 8.7 個百分點至 63.6%，創 2022 年 1 月以來新高，主要是營造不動產、金融保險業和運輸倉儲業均大幅攀升的帶動。
中經院說明，由於股市回升、新青安貸款、母親節檔期、出境旅遊熱絡和國際運價回升，商業活動和訂單持續擴張。
但非製造業持續面臨營業成本攀升壓力，服務收費價格指數續揚 1.6 個百分點至 56.9%，創 2023 年 5 月以來新高。
四項 NMI 組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用皆呈現擴張，供應商交貨時間上升高於 (50.0%)。
展望後市，住宿餐飲業與旅遊代訂相關的未來展望指數雙雙回升至 60.0% 以上，其中，營造不動產、金融保險業和運輸倉儲業的未來展望擴張速度皆大幅攀升 10 個百分點以上，是推升 5 月非製造業未來展望指數的主要力道。
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