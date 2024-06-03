中國製造業景氣連四個月升溫 需求擴張放緩
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-03 10:01
最新數據顯示，中國 5 月製造業景氣繼續上升，供給端擴張加速，但需求端擴張放緩。
《財新網》周一（3 日）公布的數據顯示，5 月財新製造業採購經理人指數（PMI）報 51.7，較 4 月上升 0.3 個百分點，寫下 2022 年 7 月來最高紀錄。
相較下，中國國家統計局近日公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 49.5，降 0.9 個百分點，在連續兩個月擴張後回落至收縮區間。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業景氣維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水準依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。
王喆認為，就業壓力偏大和需求大於供給，依然是經濟面臨的突出問題，原因仍是社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素所致。長期積累的問題，需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效，並保持一貫性和連續性，應是政府的施政重點。
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