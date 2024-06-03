中國製造業景氣連四個月升溫 需求擴張放緩

王喆認為，就業壓力偏大和需求大於供給，依然是經濟面臨的突出問題，原因仍是社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素所致。長期積累的問題，需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效，並保持一貫性和連續性，應是政府的施政重點。