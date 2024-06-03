台泥岡山嘉新水泥廠規劃50MW儲能案場 每日可存16萬度電

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-03 15:38

台泥 (1101-TW) 宣布，子公司台泥儲能規劃在岡山嘉新水泥廠內運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置 50MW/160MWh 儲能案場，協助穩定台電電網，每天可以存 16 萬度電。

台泥儲能 2 日在高雄岡山竹圍里舉辦「綠色能源里民日」，說明規劃在岡山嘉新水泥廠內運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，台泥暨台泥儲能董事長張安平親自到場主持說明，超過 450 位里民參加，岡山地區民意代表團隊全部出席，案場在地的竹圍里及鄰近的 7 位里長也到場。

張安平指出，台泥水泥儲能櫃內使用三元鋰電池，全天下沒有人能擔保電池絕對沒有狀況，但是台泥的產品通過美國 UL、歐盟 IEC 的安全防火認證，也是全台唯一具有第三方責任險的儲能產品。

張安平表示，儲能可以幫國家省錢，讓綠電發電出來可以儲存而不會浪費，全世界用綠能的國家沒有一個不建置儲能，儲能需求比例須達到綠電的 20%，但台灣現在還沒辦法達到。

他強調，電是生活文明最重要的，台泥花很大的心力研發，也只有台泥同時熟悉防火抗爆的水泥還有綠色能源包括電池，危害社會的事情台泥絕對不做，做出來一定是最安全的；經濟體沒有電是沒有未來的，台泥希望協助幫台灣創造更好的未來。

台泥表示，儲能必須帶給社區民眾信賴感，因此經過兩年研發打造獲得台灣美國等九國專利的安全水泥儲能櫃 EnergyArk，是目前唯一具有「防火、防爆、阻熱、滅火」的產品，櫃體板片強度比 101 大樓外牆強 1.8 倍，使用的是目前在全球沒有出過任何事故的韓國三星 E4L 電池。

台泥也研發了 EMS 能源管理系統 24 小時監控儲能櫃，如果偵測到電池有異常溫度，5 分鐘內將注水 9000 公升讓櫃內電池降溫達到完全滅火，且櫃體完全不變形，並且獨家和消防署進行聯合測試確認櫃內消防設計完善；水泥儲能櫃四面牆體板片也通過了美國 UL263 的防火牆測試，有 2 小時耐火能力。

台泥儲能表示，在嘉新水泥廠內案場，僅佔水泥廠面積之 5.5%，符合高雄市府規範必須在甲或乙種工業區且距離民宅至少 30 公尺的規範，與社區距離超過法定 6 倍以上，希望 EnergyArk 這項安全儲能產品，有助地方產業轉型向前推進。

同時，台泥儲能也對地方上有特定人士發送黑函，將日前其他同業在岡山鳳山儲能案場遭抗爭事件，故意張冠李戴變成台泥儲能之案場，提出澄清與聲明。

台泥儲能指出，高雄是全台日照時數最長的縣市，市府預計 2026 年建置 1.25GW 太陽光電，年發電量約 15.6 億度；長期以來南部一直承擔南電北送的處境，加上高雄積極招商引進電動車生態鏈、AI 醫療產業聚落都是高耗電產業，光是半導體一個廠用電就占高雄總用電量 12%。