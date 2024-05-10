水泥雙雄4月營收月減1成 台泥併購效益挹注創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-10 16:43
水泥雙雄今 (10) 日公告 4 月營收，台泥 (1101-TW) 受惠併購效益，營收 116.26 億元，雖然月減 14.8%，但年增 27.8%，創同期新高，累計營收也轉為正成長；亞泥 (1102-TW) 則呈現雙減。
累計台泥前 4 月營收 373.12 億元，年增 5.2%%，台泥 4 月受到花蓮強震影響，位於震央的台泥花蓮和平廠停產近 1 個月，和平電力發電機組也受到影響，加上大陸整體水泥市場持續低迷，影響營收動能。
不過，剛剛完成交割併入台泥的土葡低碳水泥事業貢獻，加上集團近年在綠能產業的投資陸續開始貢獻，讓過去著重兩岸市場營收結構有所改變，推升營收仍繳出同期新高的表現。
亞泥 4 月營收 56.86 億元，月減 11.2%、年減 20.7%；累計營收 221.86 億元，年減 15.9%。亞泥說明，4 月亞東預拌、遠龍不鏽鋼營收成長、但嘉惠電力發電天數減少、費率下修。
不過在中國方面，亞泥表示，水泥售價下跌 27%、銷量也減少 17%，因此雖然整體台灣控股部分有成長，但因為中國控股部分衰退較多，導致 4 月合併營收較去年同期下滑。
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