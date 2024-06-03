金融三業前4月海賺4000億元超越去年上半年 國銀創同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 08:51

金融三業今年前 4 月獲利大爆發！根據金管會統計，合計稅前盈餘達新台幣 4000 億元，年增逾 1 倍，已經超越去年上半年的成績，主要受惠金融市場交易熱絡、新台幣匯率走貶等因素，其中，本國銀行前 4 月稅前狂賺 1838 億元、年增逾 1 成，創歷年同期新高。

金管會公布最新統計，今年前 4 月金融三業稅前盈餘合計為新台幣 3999.37 億元，年增 101.7%，不僅大幅超越去年同期的 1983.37 億元，亦賺贏去年上半年的 3748 億元。

進一步觀察，以銀行業貢獻度最大，前 4 月稅前盈餘達 1990.6 億元，年增 11.5%，占比將近 5 成。

銀行業囊括六大類別，可細分為本國銀行、外商銀行、陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯。其中，國銀前 4 月稅前盈餘達 1838 億元、年增 11.8%，為歷年同期新高，占整體銀行業獲利比重約 92%。

銀行局官員說明，由於今年以來金融市場交易熱絡，帶動銀行二大業務收入增加，分別為手續費收入、投資及其他淨收益。

保險業前 4 月稅前盈餘 1539 億元，不僅較去年同期虧損 88 億元轉盈，獲利更激增 1627 億元，其中，壽險業稅前大賺 1432 億元，較去年同期轉盈，大增 1515 億元或 1825.3%；產險業稅前盈餘 107 億元，較去年同期增加 112 億元或 2240%。

保險局官員表示，今年以來台美股市屢創新高，加上新台幣單月貶值 1.7%，使得匯兌利益及國內外投資收益皆表現亮眼。

至於證券商、期貨商及投信事業方面，儘管獲利金額占比不如銀行、保險來得高，但前 4 月成長力道相當強勁，合計稅前盈餘 469.77 億元，年增 184.4 億元、增幅 64.62%。

其中，證券業前 4 月稅前盈餘 367.96 億元，年增幅達 71.22%，主要受惠於股市交投熱絡；投信業前 4 月稅前盈餘 74.67 億元，年增 47.83%；期貨商前 4 月稅前盈餘 27.14 億元，年增 35.97%。