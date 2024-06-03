〈裕民股東會〉平均每年發2.4元現金股利 帳上還有每股20元可發

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 10:52

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (3) 日召開股東常會，由董事長徐旭東親自主持，會中通過發放現金股利每股 2.4 元，維持高現金股息殖利率，裕民總經理王書吉表示，營運理念以回饋股東為主要政策，自上市到現在，每 5 年發放約 1 個股本，平均每年每股發放 2.4 元，目前帳上累計可供分配營餘仍有每股達 20 元。

王書吉指出，散裝行業起落很大，裕民的目標要利潤穩健成長，且固定回饋股東，無論市場好壞都穩定發放，因此，自上市至今 30 年來，每 5 年發放約 1 個股本，平均每年每股發出 2.4 元。

裕民去年全年合併營收 143.7 億元，營業利益 27.08 億元，稅後純益 26.69 億元，每股純益 (EPS) 為 3.24 元；目前帳上保留未分配盈餘和可供分配法定盈餘公積共 172.01 億元，每股計 20.35 元可供未來年度股利分配。