〈裕民股東會〉平均每年發2.4元現金股利 帳上還有每股20元可發
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 10:52
散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (3) 日召開股東常會，由董事長徐旭東親自主持，會中通過發放現金股利每股 2.4 元，維持高現金股息殖利率，裕民總經理王書吉表示，營運理念以回饋股東為主要政策，自上市到現在，每 5 年發放約 1 個股本，平均每年每股發放 2.4 元，目前帳上累計可供分配營餘仍有每股達 20 元。
王書吉指出，散裝行業起落很大，裕民的目標要利潤穩健成長，且固定回饋股東，無論市場好壞都穩定發放，因此，自上市至今 30 年來，每 5 年發放約 1 個股本，平均每年每股發出 2.4 元。
裕民去年全年合併營收 143.7 億元，營業利益 27.08 億元，稅後純益 26.69 億元，每股純益 (EPS) 為 3.24 元；目前帳上保留未分配盈餘和可供分配法定盈餘公積共 172.01 億元，每股計 20.35 元可供未來年度股利分配。
裕民旗下目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪 (VLCC)、超大型礦砂船 (VLOC) 和海洋風電人員運輸船 (CTV) 等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力共 72 艘，總載重噸位為 884 萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。
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