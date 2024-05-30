跟進美股實施T+1？金管會：尚未定案 評估報告年底前出爐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 20:12

美國證券市場自 5 月 28 日起實施 T+1 結算交割制度，外界關切台灣是否跟進，金管會今 (30) 日表示，仍須廣泛的蒐集資料，看看美國施行的成效，目前尚未定案，不過，證交所已擬定精進台灣交易制度的四大面向，預計今年底前，初步研究結果就會出爐。

證期局副局長黃厚銘於例行記者會上說明，考量 T+1 制度的確是國際金融市場的趨勢，證期局去年 4 月 14 日就已經請證交所成立專案小組，成員納入櫃買中心、期交所、集保結算所、券商公會及業者等。

黃厚銘表示，考量交割制度對利害關係人影響重大，已請證交所蒐集市場參與者意見，及進行可能的效益分析，金管會將持續督導證交所觀察國際主要市場交割制度發展及實施情形，做為精進台灣交易制度的參考。

目前證交所已經規劃了四大面向進行研議，一、強化交割借券機制；二、增加券商款券撥付的彈性；三、優化結算交割系統；四、提升外資交割效率。

黃厚銘強調，將根據這四大面向，持續優化及提升證券市場交割的結算效率，並觀察國際實施的成效，預計今年底前會公布初步的研究結果。

媒體關注我國是否實施 T+1 制度，黃厚銘僅回應，台灣目前仍在研究的階段，須進一步評估，由於美國才剛上線，實際運作需要一段時間，才能廣泛地蒐集到充足的資料，何時會有結論出爐，無法向外界保證。

黃厚銘指出，證交所目前蒐集資料參考的國家包括歐盟、英國、日本、韓國、香港、新加坡等，亞洲主要市場都有去了解，看看其他國家對於 T+1 制度的看法，以及廣泛的蒐集資料。