AI並非空有題材 法人估美通訊、科技股獲利成長15% 超越大盤

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-02 10:10

富蘭克林投顧表示，2024 年在史坦普 500 指數各類股中，仍以最具 AI 題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過 15%，優於整體史坦普 500 指數的 11.4%，故而美股短線回檔修正並非壞事，反提供投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

上週稍早那斯達克綜合指數一度在 Nvidia 再次繳出亮眼業績帶動下而站上 17000 大關，但隨後，聯準會最新褐皮書指出，有跡象顯示通膨壓力可能再次加速，許多地區觀察到投入成本持續上升，再加上公債標售狀況不佳導致殖利率上升、Salesforce 和 Dell 以及部分零售股財報傳來利空，美股單週仍收跌。

經濟降溫，通膨壓力可控：初領失業金人數從前週的 21.6 萬人微升至 21.9 萬人，續領失業金人數亦從上週的 178.7 萬人上升至 179.1 萬人；第一季 GDP 修正值季增年率為 1.3%，低於預期的 1.6%，主要是受耐久財支出下滑、服務進口大增影響，與初值結果一致，，核心 PCE 通膨季增 3.6%，低於預期的 3.7%。

回顧上週 (彭博 5/27-5/30) 終場道瓊工業指數下跌 2.37%，史坦普 500 指數下跌 1.29%，那斯達克綜合指數下跌 1.08%，費城半導體指數下跌 0.89%，羅素 2000 指數下跌 0.63%，那斯達克生技指數下跌 0.74%。

未來一週觀察變數包括：

經濟數據：1Q24 單位勞動成本；5 月 ISM 製造業和非製造業指數、非農就業報告；4 月 JOLTs 職位空缺。

企業財報：Crowdstrike、Gitlab、慧與、Dollar Tree、Lululemon。

台北 Computex 電腦展：時間為 6/4-6/7，包含 Nvidia 黃仁勳、AMD 蘇姿丰、高通 Cristiano Amon、Intel Pat Gelsinger、美超微電腦梁見後、安謀 (ARM) Rene Haas 等重量級科技大老將陸續發表談話，並以「AI 串聯，共創未來」為主軸，聚焦於 AI、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續、創新 6 大主題。

投資建議：聯準會言行、企業財報動見觀瞻，逢低布局美股較為有利

富蘭克林證券投顧表示，AI 題材領頭羊 Nvidia 再次輕鬆繳出亮眼業績成績單，讓市場鬆口氣，也顯示各家企業依然持續投資於 AI，AI 軍備競賽未歇，長遠來看，隨 AI 應用範圍愈來愈廣泛，強勁 AI 需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體 (HBM)、電力等建置 AI 基礎設施階段所需的各種元素將是第一階段最大受惠者，而那些能順利將 AI 應用於產品與服務，並在未來將其變現 (Monetize) 以創造新的營收和成長動能來源的公司也將會受惠。