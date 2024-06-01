蘋果頂配iPhone「骨折價」賣！大陸網友不滿：當時加錢買的！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-01 17:39

近日 #iPhone15Pro 降價幅度超安卓旗艦# 話題引爆微博熱搜，引發大陸網友熱議。

本月中旬，iPhone 15 價格已經降價一次，如今 iPhone 15 Pro 價格也開始下降，電商平台到手價已降至人民幣（下同）5,949 元起，相較於發售價 7,999 元，降幅達 25.6%，降幅已超越去年同期發布的部分安卓旗艦手機。

據《每日經濟新聞》報導，京東周五（31 日）再次宣布加大蘋果 (AAPL-US) 降價幅度，iPhone15 Pro Max 最多優惠 2,350 元，iPhone15 Pro 直降 2,100 元。

天貓蘋果官旗店也展開促銷活動，iPhone 15 券後價為 4,599 元起，優惠 1,400 元；iPhone 15 Pro 券後價 6,099 元起，優惠 1,900 元；iPhone 15 Pro Max 最多優惠 2,150 元。

今年 4 月開始，蘋果手機銷量持續反彈，當月激增 52%。中國信通院發布的 4 月國內市場運行分析報告顯示，4 月國外手機品牌出貨量較去年同期暴增 52%，接近 350 萬支，且 iPhone 佔絕大多數。

對此，已經入手的網友感到憤怒和失望：

「情何以堪，我可是第一天上市的時候加價買的」

「感覺被背刺了，以後不讓家裡人第一時間買了」

有些還沒買的網友則覺得可以趁此機會換新機了:

「降價幅度達到了 25.6%，而且 iPhone15 全系都有降價，換新機的節奏？」

「這恐怕是我見過 iPhone15Pro 最給力的一次了吧」

「降價幾百的蘋果不值這個價，但是便宜 2,000 的蘋果真香」。

「等等黨」則表示可以再等等：

「我的 13 pro max 還能戰 2 年」

「買新不買舊，嗯，等 16，或許還有新功能，要不然買了 15，萬一 16 更好容易後悔」

「你不買，我不買，明天還能降 300！」。

專業人士認為，「用打折換增速」的策略容易為蘋果後續發展埋下不確定性，在去年「雙 11」期間，蘋果使出了最後兩小時再降價的策略，就讓很多第一波降價購買的消費者感到被「背刺」。