中信金重大人事案！辜仲諒重返董事會 吳一揆回鍋任副董

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-17 18:54

中信金 (2891-TW) 今 (17) 日發布重訊，公告仲遠投資及宜詮投資法人董事將由中信慈善基金會董事長辜仲諒及中信金前總經理吳一揆出任，任期至 2025 年 6 月 16 日，辜仲諒暌違 17 年重回金融圈核心，而吳一揆此次回鍋，被推舉為中信金副董事長。

中信金控高層人事傳聞多時，今天終於底定，其中，利明献 17 日辭任中信銀董事長、中信銀風險管理委員會委員、中信銀美國子公司 CTBC Capital Corp 董事長、美國子行 CTBC Bank Corp. （USA）董事長、加拿大子行 CTBC Bank Corp. （Canada）公告董事長，由中信銀行副董事長詹庭禎依職權暫代董事長。

利明献辭任生效日為 5 月 24 日，有媒體報導指出，利明献可望於下周的東元電機股東常會上改選董事後，被推選為東元的新董座。

中信金於 2004 年爆發「紅火案」，辜仲諒 2006 年 11 月 24 日請辭中信金法人董事代表，其副董事長職務亦自動解任，紅火案纏訟超過 17 年，日前台灣高等法院更三審認定罪證不足，判決辜仲諒無罪，全案可上訴。辜仲諒暌違 17 年半，確定重返中信金董事會。