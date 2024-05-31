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鉅亨速報

盤後速報 - 信義(9940)下週(6月7日)除息1.6元，預估參考價31.9元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05

信義(9940-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(5月31日)收盤價33.50元計算，預估參考價為31.9元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

信義(9940-TW)所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲1.85%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/07 33.50 1.6 4.78% 0.0
2023/06/06 30.0 1.2 4.0% 0.0
2022/06/08 34.8 2.8 8.05% 0.0
2021/06/10 31.4 1.7 5.41% 0.0
2020/06/09 29.3 1.2 4.1% 0.0

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