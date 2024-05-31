盤後速報 - 信義(9940)下週(6月7日)除息1.6元，預估參考價31.9元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05
信義(9940-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(5月31日)收盤價33.50元計算，預估參考價為31.9元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
信義(9940-TW)所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲1.85%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/07
|33.50
|1.6
|4.78%
|0.0
|2023/06/06
|30.0
|1.2
|4.0%
|0.0
|2022/06/08
|34.8
|2.8
|8.05%
|0.0
|2021/06/10
|31.4
|1.7
|5.41%
|0.0
|2020/06/09
|29.3
|1.2
|4.1%
|0.0
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