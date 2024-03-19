〈智慧城市展〉台灣大22kW三倍速充電樁 目標年底擴及全台

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 16:40

「2024 智慧城市展」台北場今 (19) 日正式開幕，台灣大 (3045-TW) 以「從行動到移動 打開智慧生活新動能」主題，首度展出業界唯一結合科技電信、運用大數據分析的充電營運服務「MyCharge」22kW 三倍速充電樁，目前已累積建置超過 100 支充電樁，使用率月增 38%，目標年底擴及全台 22 個縣市。

台灣大展區設計以「智慧未來之都」為概念，現場展出智慧交通、智慧家庭、車聯網新世代及 5G 智慧古蹟園區四大領域應用。

個人用戶事業商務長林東閔介紹「智慧交通」專區時表示，台灣電動車累積逾 6 萬輛，但車樁比僅約 9 比 1，平均約 9 台電動車車主僅可使用 1 支對外營運站點的充電樁，因此充電設施有很大成長空間。

台灣大從行動服務跨足共享移動市場，發揮千萬電信用戶營運的科技量能，結合大數據，打造一站式充電營運服務「MyCharge」，在飯店、百貨商場、商辦、營運停車場等，已累積建置超過一百支充電樁，使用率月增 38%。