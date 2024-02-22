台灣大國際結盟 7電信商共組全球首個電信跨境獎勵聯盟
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 12:54
台灣大 (3045-TW) 今 (22) 日宣布，攜手泰國 AIS、菲律賓 Globe、香港 HKT、澳大利亞 Optus、新加坡 Singtel、印尼 Telkomsel 等指標性電信業者，共組全球第一個「電信跨境獎勵聯盟」並簽署合作備忘錄，展開跨境合作新里程碑。「電信跨境獎勵聯盟」平台預計 2024 年底正式上線。
在電信跨境獎勵聯盟平台，7 家成員計畫成立 7 家「旅遊特色館」。當旅客前往聯盟成員所在地，例如新加坡、泰國、菲律賓、香港、澳大利亞、台灣以及印尼等地旅遊時，都可以透過平台跨國累計積分，以點數兌換當地熱門伴手禮、觀光景點門票、電信服務、機場接送等多項優惠。
台灣大預計開放月租型用戶加入，享有該聯盟平台會員福利，同時運用強大電商物流和集貨能力，利用大數據天賦為「電信跨境獎勵聯盟」建構「台灣特色館」，供國際旅客抵達台灣時即可透過直觀便捷的使用者介面，享受專屬在地服務。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，電信跨境獎勵聯盟為全球數千萬旅客帶來的創新服務。台灣大在超 5G 方針下，運用 Telco+Tech 策略，鏈結集團資源與科技實力，與電商、旅遊平台等夥伴合作，透過電信跨境獎勵聯盟，於全球通用平台中建立「台灣特色館」，旅客可以使用全球通用的積分點數。
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