台灣大國際結盟 7電信商共組全球首個電信跨境獎勵聯盟

台灣大預計開放月租型用戶加入，享有該聯盟平台會員福利，同時運用強大電商物流和集貨能力，利用大數據天賦為「電信跨境獎勵聯盟」建構「台灣特色館」，供國際旅客抵達台灣時即可透過直觀便捷的使用者介面，享受專屬在地服務。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，電信跨境獎勵聯盟為全球數千萬旅客帶來的創新服務。台灣大在超 5G 方針下，運用 Telco+Tech 策略，鏈結集團資源與科技實力，與電商、旅遊平台等夥伴合作，透過電信跨境獎勵聯盟，於全球通用平台中建立「台灣特色館」，旅客可以使用全球通用的積分點數。