世芯-KY獲大客戶亞馬遜參與私募 斥5.35億元取得22.4萬股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 17:23

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (14) 日公告，大客戶亞馬遜 Amazon.com, Inc. (AMZN-US) 將參與私募普通股，以每股價格 2,382 元認購 224,537 股，依照今日收盤價 2,710 元推算，折價幅度約 12%，共斥資 5.35 億元，持股比 0.28%。

世芯 - KY 去年 6 月底宣布辦理私募普通股，總額度在不超過 500 萬股額度內，並於股東會決議日起一年內分一次或二次辦理，先前緯創 (3231-TW) 與 ACHG Limited 以每股價格 1,448 元各別認購 69 萬股，合計達 138 萬股。

此次若再加上亞馬遜的 22.45 萬股，私募額度將剩下 340 萬股左右，世芯 - KY 說，因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提 113 年度股東常會報告。