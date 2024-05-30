光學鏡頭有哪些股票？相關產業鏈一文掌握！

鉅亨研報 2024-05-30 11:04

一、光學鏡頭簡介

光學鏡頭屬光電產業鏈一環，以日常使用的手機鏡頭為例，一個光學鏡頭模組由光學原材料 (光學玻璃 / 光學塑料)、光學元件(透鏡、濾光片)、電子元件(影像感測器, CIS、影像 / 數字訊號處理器) 所組成，其中影像處理器又可分為圖像訊號處理 (ISP, Image Signal Processor) 與數字訊號處理器 DSP(Digital Signal Processor)兩種。

ISP 主要用於圖像處理，包含自動曝光、自動對焦、白平衡、去噪等圖像處理，處理速度快、精度低，DSP 則是可以進行複雜數學運算如音頻處理、影片編碼等，處理速度慢不過精度高。

因此，若需要快速處理圖像 ISP 較有優勢，複雜圖像時才會使用 DSP，而 DSP 成本與功耗皆高於 ISP，而手機等輕薄裝置，礙於空間成本等限制，通常使用 ISP。

不同應用場景對於鏡頭需求與材質也不盡相同，因而有有高低階鏡頭之分，玻璃鏡片厚度較高、成本高，多應用在車用鏡頭、顯微鏡、醫療儀器等場景，塑膠鏡片則因為輕薄、成本低等優勢，多使用在消費性電子產品如手機鏡頭、眼鏡、電腦等，但並不是說用玻璃就一定高階、塑膠就一定用在低階，而是更適合用在什麼地方。

例如某鏡頭商 9P 塑膠鏡頭成像雖清晰但單價過高，客戶認為透過演算法運算也能得到同樣清晰的結果，其規格超越市場需求後導致高階塑膠鏡片乏人問津，該鏡頭商對此也將策略從手機鏡頭轉置車載鏡頭等其他領域。

二、光學鏡頭產業鏈

光學鏡頭簡介中我們提到，光學鏡頭模組由光學材料、光學元件、電子組成，光學鏡頭產業鏈我們可以切分如下