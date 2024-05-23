PC產業典範轉移！微軟新品敲響AI PC處理器大戰 安謀結束英特爾獨霸時代

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 09:48

微軟 (MSFT-US) 日前在一年一度的開發者大會發表新一代 AI PC，全面內建高通 (QCOM-US) 以安謀 (ARM-US) 架構設計的驍龍 X 系列處理器，這也意味著英特爾 (INTC-US) 在 AI PC 大戰中不再獨霸，安謀架構處理器將迎來一波新高峰。

微軟與英特爾一直都被視為是 Wintel(Windows + 英特爾) 聯盟的親密戰友，隨著微軟 Copilot+ PC 周一 (20 日) 登場，業界密切關注這波 PC 產業典範從 Wintel 轉向 WoA(Windows on Arm) 的影響，並點名高通、輝達、聯發科等都會是 WoA 時代的受惠廠商。

業界人士指出，微軟宣示要透過 AI 時代的 Windows，重新與 Mac 作業系統展開真正的競爭，對自家產品非常有信心，隨著微軟大動作號召，吸引市場目光，品牌廠可望全力衝刺，加碼 AI PC 訂單備貨需求，代工廠將共用商機。

微軟及 PC 品牌商首波推出的 Copilot+PC，全部搭載高通驍龍 X 系列平臺，該晶元內建整合性 NPU，提供每秒 45 兆次的運算力，超越現有市面上所有 x86 架構處理器。Copilot+PC 是帶有 NPU 的 Windows PC 新名詞，根據微軟定義，設備需達到 40+TOPS(每秒兆次操作) 水準，且全天候電池續航並可訪問最先進 AI 模型。

除微軟自家 Surface 系列電腦將採用 Copilot+PC 標準外，聯想、戴爾、惠普、宏碁、華碩、三星等也推出搭載高通處理器、符合 Copilot+PC 標準的新款 AI PC。

儘管英特爾的 Lunar Lake 處理器將在今年第三季登場，且標榜將支援 20 多家 OEM 業者推出的 80 多款全新筆電設計，不過讓剛從手機跨入 PC 領域廠商高通的處理器搶先亮相並攜手微軟，對這位處理器巨人來說，是不能輕忽的信號。

現在要判斷 AI PC 處理器市場將大洗牌仍不好說，畢竟英特爾與超微在 PC 市場發展多年的根基深厚，不會原地踏步等對手追上，但高通、聯發科等新進挑戰者，也都不是省油的燈，尤其在產品跨入新的時代，彎道超車也不是不可能的事。

在高通發表驍龍 X Elite 處理器的同時，英特爾也釋出下月台北國際電腦展 COMPUTEX 相關內容預告，證實次世代筆電平台 Lunar Lake 將於第三季度登場，新一代桌上型處理器 Arrow Lake 則在第四季亮相。

根據媒體取得的英特爾發展藍圖文件，名為 Core Ultra 200V 系列的 Lunar Lake 將今年第三季登場，將使用全新的 Lion Cove 架構 P-core 及 Skymont 架構 E-core，整合 60TOPs 算力的 Xe2 內漸顯卡，以及逾 45TOPs AI 算力的 NPU，總計算力逾 100 TOPs。

英特爾聲稱 Lunar Lake 的 Stable Diffusion 1.5 運算性能可達驍龍 X Elite 的 1.4 倍，GPU 性能可達前代 Meteor Lake 的 1.5 倍。

Microsoft Windows+ 設備公司副總裁 Pavan Davuluri 表示，微軟很榮幸與英特爾深入合作，Lunar Lake 在安全性、續航等方面帶來革命性提升，很高興看到 Lunar Lake 的 NPU 配備超過 40TOPS 算力，將能在 Windows 11 AI PC 體驗可用時大規模交付。