〈台幣〉亞幣倒地 放量重貶1.3角收32.298元 探逾2周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 18:41

主要亞幣今 (29) 日幾乎全面跳水，台北股匯連袂走弱，受外資大舉匯出影響，新台幣兌美元匯率一路走低，接連摜破 32.2、32.3 元兩道關卡，不過，尾盤貶勢略收斂，以 32.298 元作收，貶值 1.3 角，終止連 2 升，寫下逾 2 周新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.365 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.21 元，匯銀人士指出，午盤過後，美元買盤大量湧現，「外資拚命買美元」，進口商也有進場掛單，使得匯價最低下探 32.31 元，貶值多達 1.42 角。

儘管適逢月底，出口商有實質拋匯需求，但仍敵不過外資及進口商的美元買盤，新台幣兌美元終場收在 32.298 元，重貶 1.3 角，台北外匯市場成交值放大至 14.73 億美元，元太外匯市場成交值 5.635 億美元。

根據央行統計，美元指數今天反彈 0.28%，歐元則貶值 0.24%，觀察主要亞幣今天對美元表現，韓元重貶 0.48%，新台幣同步貶值 0.4%，日元貶值 0.17%，新加坡幣貶 0.1%，人民幣小貶 0.02%，亞幣幾乎全面倒地。

美國財政部指出，兩年期和五年期美債拍賣需求疲軟。與此同時，美國消費者信心連續三個月惡化後，於 5 月意外改善。