AI暴風式增長還能衝一波嗎？專家建議投資採「分層堆疊」法

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-28 19:11

科技正改變各行各業，AI 人工智慧的應用層面，正在重塑全球商業營運模式，引領新世代創新。富達國際多重資產基金經理王陶沙指出，AI 是不容忽視的長期結構性增長主題，現階段把握 AI 投資契機的有效策略是「分層堆疊」，可隨著時間演化，掌握從底層、中間層到頂層不同階段的 AI 產業商機。

研究顯示 40% 現有工作可能被 AI 自動化或因 AI 衍生的全新工作模式取代，影響遍及電腦服務、零售、金融、及各種商業營運模式。

儘管數十年前市場已有人工智慧概念，最新發展的生成式 AI，具備易於使用、多用途、以前所未見速度進入應用層面等三大特點。生成式 AI 的崛起，被視為推動互聯網普及發展的「iPhone 時刻」，有望成為 AI 發展的里程碑，帶動未來數十年顛覆性科技並催化創新商業模式。

王陶沙表示，從投資角度來看，AI 是不容忽視的長期結構性增長主題，現階段把握 AI 投資契機的其一策略是「分層堆疊」。其中，最底層投資指硬體及 AI 相關基建設施，包括半導體（如 GPU 及記憶體晶片）、如數據中心、電力設備等。

隨著 AI 模型變得越大且越強，運算將更複雜且耗能，意味從 AI 模型的實體結構而言，對半導體需求將會更大，尤其專為 AI 設計的半導體。同時，在許多已開發國家基礎設施正在老化的背景下，更要結合更具智能的其他基建設施，如智慧電網和電力設備。

此外，底層投資將由 AI 相關資本支出所驅動，目前此趨勢仍強勁，多家硬體和 AI 設備製造商已成為各自 AI 領域領導者，讓投資人更容易識別當中贏家。

「分層堆疊」投資策略的中間層，是雲端計算和基礎模型。這些領域目前贏家多為大型科技企業，且將繼續受惠 AI 帶來的結構性增長，並需要進行大量資本投資，滿足不斷增長的 AI 發展需求。