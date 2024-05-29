友訊持續優化供應鏈 因應競爭激烈外部環境

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 16:02

D-Link 友訊 (2332-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望今年，執行長張家瑞表示，友訊為因應競爭激烈的外部環境，將持續優化供應鏈，並採取全球組織改造以及嚴格控管庫存管理等措施，以降低成本與費用。

張家瑞指出，雖然去年全球網路終端產品需求疲弱，但友訊嚴格控管庫存，有效控制庫存水位，並持續優化產品組合，去年全年毛利率達 24.1%，成功維持毛利率水準。

友訊去年全年營收 159.41 億元，年減 6.7%，毛利率 24.1%，稅後純益 5.68 億元，每股純益 0.95 元。

商業產品方面，友訊推出針對 WiFi 6E/7 需求的 10G PoE 網管型交換器和 2.5G PoE 智慧型交換器，以及新增的 100G/25G L3 core Switch 產品。同時持續發展企業無線基地台 (EAP) 系列，推出 WiFi 6 AX3000 室內型和戶外型商用無線產品，並規劃在 WiFi 6E 之後推出 WiFi 7 相關產品，以滿足市場需求。

家用產品部分，持續開發 WiFi 7 320Mhz 的無線路由器，結合智慧功能和 2.5Gbps 乙太網路接口，提供更低延遲和更高頻寬的家庭網路體驗。此外，更數位攝影機 (IP Cam) 和物聯網 (IoT) 領域導入 AI 功能，並開發中央監控系統，可應用於智慧家庭和遠端照護。

至於在電信產品線上，友訊持續開發 XGS-PON 數據機和 LTE/5G 行動通訊寬頻裝置，包括支持 5G-NR 3GPP R16 規格的產品，以滿足不同層次的電信需求。此外，M2M 產業應用也取得市場，主要支援 LTE/5G 網路，並結合乙太網路和 Wi-Fi 上網功能，為各式垂直應用提供完整的無線連結解決方案。