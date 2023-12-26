資訊安全成國際趨勢 D-Link友訊分享實務經驗

網通廠 D-Link 友訊 (2332-TW) 為全台首家通過歐盟 ETSI EN 303 645 消費性物聯網網路安全標準驗證的網通公司，受邀參與網路資訊安全研討會，分享面對資安法規挑戰與實務經驗。

D-Link 友訊資安團隊指出，台灣的 ICT 產業以出口為導向，因此不可忽視國際的資安趨勢，台廠必須在各項產品設計中，納入各國對 IoT 裝置的資安要求，以確保產品符合各大經濟體的資安法規，或通過相關的資安檢測與認證。D-Link 友訊認為，這是對企業的一大挑戰，也是未來持續發展的關鍵。

D-Link 友訊自 2014 年起，對外積極導入 ISO 270001、TRUSTe 等國際資安法規，對內則建置多元化資訊安全相關部署，包括建置內部作業相關文件規範、落實作業流程和相關檢核機制。

D-Link 友訊陸續在 2020 年取得 IEC 62443-4-1 產品安全開發制度認證，2021 年取得 BS 10012 英國標準個人資料管理系統認證，並於 2023 年以 AQUILA PRO AI M30 AX3000 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器，成為全台灣第一家取得 ETSI EN 303 645 認證的公司。

為因應不斷提升且樣貌趨於多樣化的資安風險，歐洲電信標準協會 (ETSI) 在 2020 年發布了物聯網產品安全 / 消費者隱私保護標準 ETSI EN 303 645，針對涉及物聯網設備的制定相關安全性要求，藉此提高消費者物聯網設備的安全性。

另外，歐盟的《無線電設備指令授權法案》將於 2025 年強制執行，產品必須符合防範網路濫用、增強個人資料與隱私保護，以及防詐騙的安全規定等要求，並經測試取得認證後才可上市。在歐洲銷售的無線產品都必須符合規定，以保障消費者權益。

為因應歐盟相關法規，D-Link 友訊自 2022 年啟動專案因應。除有針對資安優化產品開發規格，也提供資源給相關開發人員。D-Link 友訊也透露，AQUILA PRO AI 系列的 M30 AX3000 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器，今年 5 月已通過歐盟 ETSI EN 303 645 消費性物聯網網路安全標準驗證，並獲得第三方公正單位 Nemko 集團頒發證書，成為全台灣第一家通過該標準的網通公司。