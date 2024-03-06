友訊搶攻垂直解決方案市場 打造一條龍服務

友訊日前於剛落幕的 MWC 2024 展示各項解決方案，包括 5G 專網一站式垂直整合解決方案、M2M 系列產品、光纖網路解決方案、智慧居家系統、以及各式企業方案等，廣受電信業者、行動設備商、行動營運商、車商等業者高度關注。

張家瑞補充，也將從規格價格、功能效能延展至企業識別，三管齊下重塑 D-Link 品牌形象，進一步提升品牌價值。此外，友訊也將結合各別產業，依照需求提供客製化的規格、功能，深耕擴大市場占有率，減少一般規格產品競爭。