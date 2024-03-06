友訊搶攻垂直解決方案市場 打造一條龍服務
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-06 18:17
D-Link 友訊 (2332-TW) 執行長張家瑞指出，有鑒於網通市場競爭逐漸白熱化，友訊將聚焦資源整合發揮綜效，替客戶開發、打造一條龍式的產品與服務，以滿足不同的使用情境、場域規模及用戶需求，搶攻垂直解決方案商機。
友訊日前於剛落幕的 MWC 2024 展示各項解決方案，包括 5G 專網一站式垂直整合解決方案、M2M 系列產品、光纖網路解決方案、智慧居家系統、以及各式企業方案等，廣受電信業者、行動設備商、行動營運商、車商等業者高度關注。
展望未來，友訊將透過全球據點深入掌握網通市場脈動，訂定創新產品開發計劃，持續與關鍵技術策略夥伴合作，領先市場推出優質產品，並持開開發增值 AI 智慧功能。策略方面，張家瑞表示，將聯合集團內優質 ODM 廠，建立緊密的供應鏈體系。
張家瑞補充，也將從規格價格、功能效能延展至企業識別，三管齊下重塑 D-Link 品牌形象，進一步提升品牌價值。此外，友訊也將結合各別產業，依照需求提供客製化的規格、功能，深耕擴大市場占有率，減少一般規格產品競爭。
友訊去年第四季營收 37.1 億元，季減 3%，年減 16.1。毛利率 20.2%，季減 5.2 個百分點，年減 10.5 個百分點。營益率 - 2.3%，較 2023 年第三季轉負，也較 2022 年同期轉負。稅後純益 0.28 億元，季增 86.7%，年減 90.1%，每股純益 0.05 元。
友訊去年全年營收 159.41 億元，年減 6.7%，毛利率 24.1%，年減 1.2 個百分點，營益率 0.8%，年減 2.4 個百分點。稅後純益 5.68 億元，年增 4 倍，每股純益 0.95 元。
以產品營收比重來看，第四季營收主力產品以交換器類為主，約占 44%。若以全球市場出貨狀態來看，則以泛亞太區域占比最高，占 65%。
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