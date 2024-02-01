D-Link友訊獲S&P國際永續評鑑佳績 名列全球通訊產業前5名

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-01 18:08

標普全球 (S&P Global) 公布最新企業永續評比 (CSA) 成績，網通廠 D-Link 友訊 (2332-TW) 以總分 53 分，高於產業平均的佳績，位居產業前 4%，更名列全球通訊設備產業前 5 名，其中環境面向成績大幅成長。

D-Link 友訊自 2007 年就開始推動綠色商品，從設計、功能、材料與包裝四大方面著手。2022 年導入 TCFD 架構，檢視氣候變遷帶來的風險與機會外，同時啟動「Green Pack 計畫」，簡化產品包裝、減少包材、改用對環境更友善的材質。2023 年發表第一款使用消費後回收塑料 (PCR) 再製的綠色產品 AQUILA PRO AI 系列 M30 AX3000 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器。

D-Link 友訊除了持續打造綠色產品外，日常營運也透過節能專案以及員工宣導，且外購電力年減 8.51%，並在去年開始採購綠色能源。