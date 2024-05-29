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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為201.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 14:14

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.66元下修至4.29元，其中最高估值15.5元，最低估值2.29元，預估目標價為201.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 15.5(15.5) 13.8 19.09
最低值 2.29(2.29) 4.8 7.37
平均值 5.36(5.44) 9.69 13.81
中位數 4.29(4.66) 10.43 14.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 53,090,000 54,935,580 63,502,130
最低值 34,150,120 42,895,370 49,012,170
平均值 38,731,660 48,232,800 55,496,200
中位數 37,143,730 48,175,170 54,735,250

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 9 30.05 16.38 5.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		 42,252,578 64,646,836 52,228,457 38,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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