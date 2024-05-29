鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至27.46元，預估目標價為536元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.3元上修至27.46元，其中最高估值28.5元，最低估值25.49元，預估目標價為536元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|28.5(28.5)
|32.78
|38.53
|最低值
|25.49(25.49)
|29.07
|33.98
|平均值
|27.16(27.04)
|30.92
|35.77
|中位數
|27.46(27.3)
|31.1
|34.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,069,070
|9,099,380
|9,843,480
|最低值
|7,460,000
|8,452,000
|9,670,000
|平均值
|7,782,980
|8,724,990
|9,739,000
|中位數
|7,765,000
|8,663,000
|9,703,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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