〈台股盤後〉量縮觀望下跌42點收21565點 周線漲306點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 14:10

台股集中市場加權股價指數在中共軍演的壓力下，加上美股大跌的引發觀望，終場指數下跌 42.09 點或 0.19%，收在 21565.34 點，成交量 4134.54 億元，明顯較昨日的 5099 億元萎縮。權值股台積電 (2330-TW) 以下跌 8 元或 0.91% 作收，收盤報 867 元；同時，台股本周周線收長紅大漲 306.87 點或 1.44%。

證券分析師簡伯儀說，今天盤面量縮，並以中小型股表現強勢，OTC 指數的表現勝過集中市場，顯示多頭人氣未散場，指標高檔鈍化，多頭仍有優勢，在未跌破短期均線前都有利多頭，證券分析師黃漢成說，台股在高檔震盪，終場小跌作收，機器人概念股仍是市場重點，即將公布的 5 月營收是目前要關注的重點，而評估，台股未來盤勢將以高檔震盪格局爲主。

台股集中市場今天早盤開在 21442.67 點，也是今天盤中的最高點，最低爲 21381.25 點，終場指數下跌 42.09 點或 0.19%，收在 21565.34 點，成交量 4134.54 億元

在台股成交量萎縮，簡伯儀說，台股指數在高檔加上外界的變動因素，引起的投資人目前觀望態度。