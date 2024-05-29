刷卡買電動車暴增10倍 84%選30期0利率 這樣買最省達51300元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 14:12

去 (112) 年新增的電動機車通路簽帳金額交易量大增，年成長超過 10 倍，在三大電動機車通路的 3 萬元以上大筆交易，有近 9 成選擇以分期方式支付。兆豐銀行提醒民眾，除善用信用卡分期，也可把握政府補助，以桃園市為例，補助金額最高達 49,800 元，為全國最高，申辦「兆豐 Gogoro 聯名卡」又可享獨家 30 期 0 利率，再拿滿額禮 1,500 元刷卡金，加總最高可省下 51,300 元。

想換電動機車，又擔心動輒數萬元的車款太沉重？現在有更好的選擇，兆豐銀行繼推出「兆豐 Gogoro 聯名卡」可購買 Gogoro 全車系 30 期 0 利率優惠，吸引眾多車主申辦後，如今再將優惠擴及 Ionex 光陽電動車及宏佳騰智慧電車，舉凡所有兆豐信用卡，都可在這兩家電動機車品牌享有最高 30 期 0 利率的購車優惠，指定品牌單筆分期滿額還可獲得最高 1500 元，讓購車族能利用信用卡分期優惠，無痛入手新車。

究竟分期 0 利率對民眾的吸引力有多大？根據兆豐銀行統計，自推出光陽購車分期 0 利率方案後，去 (112) 年新增的電動機車通路簽帳金額交易量大增，年成長超過 10 倍，且在三大電動機車通路的 3 萬元以上大筆交易，有高達近 9 成全都選擇以分期付款的方式支付，僅 12% 卡友會一次付清。

各類分期期數中，又以 30 期 0 利率最受民眾青睞，有高達 84% 的佔比都落在此，遠高於 24 期的 9% 及 12 期的 6%，顯示絕大部分車主都喜歡可以分 2 年半慢慢付款的繳納方式，甚至有 57% 的卡友會將購車時使用的信用卡，延伸消費慣性來支付電池資費，成為銀行黏著度超高的忠實客戶。

不只最高 30 期 0 利率，兆豐銀行也推出單筆分期滿額回饋，讓卡友能一舉兩得抱走優惠，如光陽電動機車滿 5 萬元送 500 元、滿 8 萬元送 1,500 元；宏佳騰電動機車最高滿 7 萬元送 1,200 元；Gogoro 則是提供首次申辦「兆豐 Gogoro 聯名卡」者刷滿 3 萬最高送 1,500 元優惠，民眾只要上網登錄完成，就能獲得回饋。