〈焦點股〉輔信受惠歐洲市場下單需求正向 帶量衝漲停創14年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 11:15

輔信 (2405-TW) 持續受惠歐洲市場下單需求正向，原先因市場景氣不佳而停滯的專案項目，陸續回到正軌，激勵輔信今 (29) 日股價開高走高，盤中強攻漲停鎖住 23.35 元，股價寫 14 年新高，成交量超過 3.5 萬張。

輔信今天早盤以 21.9 元開高走高，盤中直奔漲停板，鎖住 23.35 元，股價創 14 年來新高，站穩所有均線，且成交爆量超過 3.5 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 3 買，合計買超輔信 9619 張。

輔信先前指出，除了歐洲市場需求恢復正軌，美國市場在嵌入式電腦、Panel PC 的推廣下逐步有好成果，工業電腦產品出貨也符合預期。另外，日本市場方面，今年開始在專案訂單上收單順利，出貨表現也優於去年同期。輔信預期，下半年營運將優於上半年。