輔信旗下暄達醫學大秀最新減壓與傷口管理方案 開拓中東市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-30 17:03

輔信 (2405-TW) 旗下暄達醫學參展中東地區最大醫療展 Arab Health，並展示最新的交替式壓力氣墊床以及負壓傷口治療機，展現暄達醫學在減壓照護以及傷口管理領域的創新技術，積極搶進中東醫材市場商機。

暄達醫學展示的多款氣墊床產品，包括 IoT 智慧減壓床墊照護管理系統，透過智能動態偵測與雲端數據平台，除了可以提升照護工作的效率之外，更有助於患者的照護安全與照護計畫管理。

暄達醫學最新研發的翻身氣墊床 TheraFlo Turn，整合床管交替式壓力調節與 20 至 30 度的翻轉功能，除可提供患者合適的減壓效果外，同時也能協助久臥患者的側身擺位活動。暄達醫學表示，自動化的循環時間設定，可以協助減輕照護者的翻身換位的工作負擔。

另一個亮點產品，則是嬰幼兒減壓氣墊床，考慮到兒童肌膚的嬌嫩與脆弱，提供三種床墊尺寸，確保從新生兒至 25 公斤以下的兒童患者，皆能受到最佳的減壓照護。

傷口護理方面，暄達醫學在 VT 系列負壓傷口治療機上，規劃了多元的產品方案，結合穩定精準的負壓技術、輕巧便攜的設計，以及多樣尺寸的敷料套件，提供全面的傷口照護解決方案。