〈焦點股〉欣興受惠AI產業加速推進 股價爆量創2個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 10:20

電子產業調整期已近尾聲，而欣興 (3037-TW) 在 AI 、HPC 產業的加速推進中，第二季營運可望走出谷底，欣興股價今 (29) 日盤中爆量，倚仗 2 萬張大量攻上最高 202.5 元高價，技術線型上，也突破短線的頸線位置，盤中也突破 200 元大關。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望逾 50%。

欣興 2024 年第一季營收爲 264.02 億元，毛利率 16.26%，爲 13 季以來新低，季減 1.29 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，爲三季以來低點，每股純益爲 1.6 元。