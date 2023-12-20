黑松今年營收將跨越百億元創新高 明年延續成長動能

老牌飲料廠黑松 (1234-TW)2023 年前 11 月營 98.18 億元，年增 12.82%，已超越 2022 年全年 ，預估 2023 年營收將跨越 100 億元創新高，黑松今 (20) 日召開法說會，表示將展開四大經營策略，包括佈局飲料利基市場、擴展酒類品牌代理、拓展保健事業規模及加速生產減碳進程。

同時，黑松 2024 年的營運的展望，公司認為明年營收將持續成長，且在目前包括各項原物料成本包括國際砂糖、包材價格走高同時，黑松也繼今年調高碳酸類飲料售價之後，明年將再討非碳酸類產品結構。

黑松新任總經理張智鈞與董事長張斌堂今日一同出席法說會，看準台灣 2025 年將邁入超高齡社會，掌握新客群需求，黑松將運用機能素材，開發最適合時下消費族群之商品，積極佈局銀髮市場。張智鈞表示，年輕族群一直是飲料市場的主要消費對象，但黑松必須因應人口結構的改變有所調整，台灣在 2025 年即將進入超高齡社會，未來黑松會拓展銀髮族市場，提供最適合消費者的產品及服務。

除了飲料本業，酒品代理已成為黑松另一個重要事業，占整體營收逾 4 成。截至 11 月為止，整體酒類代理事業比去年成長 14%，50 度以上金高主要成長動能來自老酒千日醇，產品不但深獲消費者青睞，更於今年大幅成長將近 5 成。未來酒類事業將以擴展不同代理品類為目標，繼今年 Kirin 水果酒之後，預計將於明年再爭取威士忌品牌代理。

拓展保健事業規模 照顧全家人的健康 黑松生技明年再鎖定女性保健市場，黑松指出，黑松生技今年持續快速成長，相較去年同期，自有電商已成長超過 6 成。

黑松指出，黑松生技產品共取得 2 項「健康食品認證」、4 項「SNQ 認證」及 5 項「AA 無添加驗證」，展現發展保健事業的決心。依據美國市場研究公司 Grand View Research, Inc. 的最新報告，至 2030 年，全球女性保健和美容補充劑市場規模將在預測期內以 5.1% 的複合年成長率增長，未來黑松生技除了持續以「全家人的健康」為目標，明年更鎖定女性保健市場，以滿足消費需求。